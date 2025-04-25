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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и личный состав противника

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и личный состав противника

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

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