Главным событием недели для россиян остается проведение спецоперации

Россияне перестали обращать внимание на конфликт в Газе. Главным событием недели для них остается проведение спецоперации на Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» с 19 по 21 января.
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