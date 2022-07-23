Помощник президента США Салливан: Вашингтон намерен сохранить американскую гегемонию

Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press США намереваются сохранить за собой мировое господство после окончания конфликта на Украине, заявил помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press США намереваются сохранить за собой мировое господство после окончания конфликта на Украине, заявил помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
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