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Помощник президента США Салливан: Вашингтон намерен сохранить американскую гегемонию

Помощник президента США Салливан: Вашингтон намерен сохранить американскую гегемонию

Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press США намереваются сохранить за собой мировое господство после окончания конфликта на Украине, заявил помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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