Удвоенную выплату к пенсии получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет

Деньги начислят в беззаявительном порядке Достигшие 80-летнего возраста пенсионеры в следующем за юбилейным месяце получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
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