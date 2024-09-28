Удвоенную выплату к пенсии получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет

Деньги начислят в беззаявительном порядке Достигшие 80-летнего возраста пенсионеры в следующем за юбилейным месяце получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.