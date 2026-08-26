Василий Мокан заявил о нехватке средств на зарплаты военным Украины

Депутат Украины Василий Мокан сообщил о нехватке средств на зарплаты военным. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил дефицит бюджета ВСУ в 27 миллиардов долларов и попросил помощи у Европы для покрытия расходов.
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