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США назвали Арктику зоной стратегического противостояния

США назвали Арктику зоной стратегического противостояния

Министерство обороны США в понедельник, 22 июля, опубликовало обновленную стратегию по Арктике, в которой назвала этот регион зоной стратегического противостояния в контексте геополитических и климатических изменений, – сообщают СМИ.

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