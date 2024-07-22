США назвали Арктику зоной стратегического противостояния

Министерство обороны США в понедельник, 22 июля, опубликовало обновленную стратегию по Арктике, в которой назвала этот регион зоной стратегического противостояния в контексте геополитических и климатических изменений, – сообщают СМИ.
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