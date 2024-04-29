Майские праздники на смотровой площадке PANORAMA360

PANORAMA360 приглашает всех от мала до велика провести майские праздники весело и познавательно. В эти дни на смотровой площадке можно будет не только насладиться весенними пейзажами столицы с высоты птичьего полёта, но и принять участие в разнообразных активностях, которые подарят массу ярких эмоций и детям, и взрослым.