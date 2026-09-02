Будущее уже наступило: главные IT-компании мира осознали страшное.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Александр Каменов Двадцать седьмого августа 2026 года крупнейшие технологические и кибербезопасностные компании опубликовали открытое письмо, посвященное будущему киберзащиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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