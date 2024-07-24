Новому президенту Ирана следует заключить сделку с США

КЕМБРИДЖ (ИА Реалист). Новому президенту Ирана Масуду Пезешкияну от предыдущего президента Ибрагима Раиси, погибшего 19 мая в результате крушения вертолета, достались в наследство не только внешнеполитические, но и экономические проблемы, накопившиеся за последнее десятилетие под гнетом жестких американских санкций и возросшей региональной напряженности.