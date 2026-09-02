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Совет ЕС отменил пошлины на армянскую продукцию на 24 месяца

Совет ЕС отменил пошлины на армянскую продукцию на 24 месяца

Льготный режим затронет около 80% товарооборота Армении с ЕС, включая почти 100% поставок свежей плодоовощной продукции и более 91% экспорта напитков и спиртного.

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