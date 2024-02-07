Врач назвал простой и бесплатный способ распознать рак

Многие не пользуются возможностью — кто-то не находит времени, а кто-то не знает о программе Онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники "Евроонко" Максим Астраханцев напомнил, что рак на ранней стадии можно выявить в ходе диспансеризации.