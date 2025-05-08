Трамп анонсировал торговую сделку с «большой и весьма уважаемой» страной

Президент США анонсировал пресс-конференцию, на которой объявит о первой торговой сделке. «Завтра утром в 10:00 в Овальном кабинете [состоится] большая пресс-конференция по поводу крупной торговой сделки с представителями большой и весьма уважаемой страны.