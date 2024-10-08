Реабилитационный центр хотят построить в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ и ФМБА России Галина Иванова провели рабочую встречу, посвященную вопросам медицинской реабилитации в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии