Уиткофф и Кушнер обещали использовать оценки Путина при переговорах в Киеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер пообещали при переговорах в Киеве использовать оценки, полученные от президента России Владимира Путина.
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