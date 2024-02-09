В США сделали важное заявление о конце украинского конфликта

Польша и Прибалтика воспротивятся попыткам урегулирования украинского конфликта, сообщает Politico. «Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает», — объясняет автор материала.