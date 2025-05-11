Песков: ПВО работает очень эффективно

Силы противовоздушной обороны России наладили работу и действуют очень эффективно. Об этом 11 мая заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя отражение атак украинских БПЛА на Москву перед 9 Мая.
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