В Кургане бесследно исчез обритый наголо восьмилетний мальчик

В Кургане объявили срочный сбор на поиски восьмилетнего мальчика. По данным волонтеров регионального отряда «ЛизаАлерт», рост ребенка примерно 121 см, он худощавого телосложения с голубыми глазами, обрит наголо.
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