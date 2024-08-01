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Петербургский дневник

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В честь Дня железнодорожника выпустят лимитированную серию БСК

В честь Дня железнодорожника выпустят лимитированную серию БСК

Продажи стартуют 5 августа В честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали, Октябрьская железная дорога в сотрудничестве с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» выпустит специальную серию БСК с эксклюзивным дизайном.

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