В честь Дня железнодорожника выпустят лимитированную серию БСК

Продажи стартуют 5 августа В честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали, Октябрьская железная дорога в сотрудничестве с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» выпустит специальную серию БСК с эксклюзивным дизайном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии