Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Макрон мстит мёртвому Пригожину: Тайный смысл угроз нового европейского "ястреба" русским

Макрон мстит мёртвому Пригожину: Тайный смысл угроз нового европейского "ястреба" русским

Царьград Коллаж Царьграда Президент Франции Эммануэль Макрон, который ещё совсем недавно пытался прикинуться миротворцем, внезапно заявил, что Париж не собирается бросать Украину без военной и финансовой помощи.

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Комментарии
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Elena
Общипанный петух Макрон двинулся кукухой - мания величия, не иначе. У них в Европе эпидемия дебилизма.
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13 час.
Валерий Викторович Баженов
Родился 21 декабря 1977 года в семье профессора неврологии Университета Пикардии Жан-Мишеля Макрона (род. 1950) и врача Франсуаз Макрон-Ногес. Еврофил, атлантист, русофоб, гомосек.
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12 час.
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