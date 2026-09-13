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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глен Дэвис о токсичной раздевалке «Клипперс»: «Если бы Крис Пол вел себя по-другому, мы бы точно были намного успешнее»

Бывший форвард «Клипперс» Глен Дэвис подтвердил, что слухи о вражде и токсичной атмосфере в раздевалке калифорнийской команды времен эпохи Lob City были чистой правдой.

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