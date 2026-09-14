Житель Симферополя обеспечивал работу подпольного узла связи для мошенников в Воронежской области

Молодой человек в составе организованной группы обеспечивал работу VoIP-GSM-шлюза – техники, которая пропускает трафик и звонки, скрывая местонахождение аферистов через VPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым