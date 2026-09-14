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Воронежские новости

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Житель Симферополя обеспечивал работу подпольного узла связи для мошенников в Воронежской области

Житель Симферополя обеспечивал работу подпольного узла связи для мошенников в Воронежской области

Молодой человек в составе организованной группы обеспечивал работу VoIP-GSM-шлюза – техники, которая пропускает трафик и звонки, скрывая местонахождение аферистов через VPN.

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