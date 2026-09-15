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СКФУ открыл регистрацию на V Международный молодежный конкурс «Корни слова»

СКФУ открыл регистрацию на V Международный молодежный конкурс «Корни слова»

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) начал прием заявок на V Международный молодежный конкурс «Корни слова».

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