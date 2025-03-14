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Абхазия: комплексному экономическому партнерству с РФ нет альтернативы

Абхазия: комплексному экономическому партнерству с РФ нет альтернативы

Алексей БАЛИЕВ  Победа Бадра Гунбы в ходе внеочередных президентских выборов в Абхазии подтвердила, что большинство населения республики выступает в поддержку не иждивенчества за счет Москвы, а комплексного политико-экономического сотрудничества с Россией и в целом за укрепление союзнических отношений с РФ.

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