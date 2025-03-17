Какие возможности сулит рунический гороскоп на неделю 17-23 марта 2025 для всех знаков зодиака Алёна ЮрьеваВесна приносит с собой мощные энергетические потоки, и на этой неделе они будут оказывать сильное влияние на все знаки зодиака.