В МИД России назвали провальной работу ООН на украинском направлении

Россия рассчитывает на кардинальное переосмысление работы ООН на украинском направлении, заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов.
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