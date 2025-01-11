Администрация Черноморского района Крыма объявила о режиме ЧС из-за мазута

В Черноморском районе на западе Крыма ввели режим угрозы ЧС муниципального характера. На этот шаг власти пошли из-за появления пятен с мазутом на побережье, заявил глава администрации района Александр Дудинов в своем Telegram-канале.
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