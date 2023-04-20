Как работает технология подмены номера и действительно ли ей может воспользоваться каждый

Чтобы дозвониться до жертв, мошенники часто используют подмену телефонных номеров, выдавая себя за других людей и сотрудников компании.
Популярные статьи
- Зачем советская власть избавилась от человека, который спас тысячи евреев во время войны
- Генеральный директор «Русской механики» Леонид Можейко — о реалиях обретения технологического суверенитета своими силами на примере вездеходной мототехники как сочетания сложных технологий и средней серийности
- Почти триллион, а точнее 922 млрд рублей, в общей сложности потратят российские госкомпании на инвестиции в развитие отечественного программного обеспечения в течение 2022–2024 годов
Свежие комментарии