Казахстан, Чехия, Испания, Италия и Польша вышли в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

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15-16 апреля прошла квалификация финального турнира Кубка Билли Джин Кинг-2022. Польша – Румыния – 4:0 Казахстан – Германия – 3:1 Италия – Франция – 3:1 Испания – Нидерланды – 4:0 Чехия – Великобритания – 3:2 США – Украина – 3:2 Канада – Латвия – 4:0 Прошлогодний финалист Швейцария, а также Австралия, Бельгия и Словакия уже обеспечили себе участие в финальном турнире.