2 часа назад, источник: Спорт-Экспресс Игра России слишком предсказуема. Чтобы пройти далеко, нужно чем-то удивлять

Слишком много потраченных нервов в стартовых матчах — плохой признак для сборной России. Своей игрой в Пекине она оставила крайне неоднозначное впечатление.
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