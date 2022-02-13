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2 часа назад, источник: Спорт-Экспресс Игра России слишком предсказуема. Чтобы пройти далеко, нужно чем-то удивлять

2 часа назад, источник: Спорт-Экспресс Игра России слишком предсказуема. Чтобы пройти далеко, нужно чем-то удивлять

Слишком много потраченных нервов в стартовых матчах — плохой признак для сборной России. Своей игрой в Пекине она оставила крайне неоднозначное впечатление.

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