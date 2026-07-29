Юрий Ильинов

Ирак поймал «украинский след»: боевики признались в заказе на обстрел В Ираке нейтрализовали несколько вооружённых ячеек, причастных к обстрелам объектов внутри страны. Задержанные признались в работе на Украину. Советник иракского премьера по национальной безопасности Касем аль-Абуди объявил о проведении успешной контртеррористической операции. Громкое заявление о причастности Украины к противоправной деятельности прозвучало по телеканалу Dijlah TV. По словам политика, профильная разведывательная ячейка проанализировала имеющиеся данные. В Ираке зафиксировали признаки внешнего вмешательства в дела страны. В результате спецмероприятий правоохранители нейтрализовали несколько вооруженных ячеек. Группировки оказались причастны к недавним обстрелам инфраструктурных объектов на территории Ирака. В ходе следственных действий задержанные дали признательные показания. Боевики заявили о выполнении задач в интересах Украины. «Мы задержали несколько группировок, обстрелявших ряд объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», — сказал аль-Абуди. Чиновник воздержался от публикации перечня атакованных целей. При этом в Ираке подчеркнули необходимость скрупулёзного подхода к дальнейшему расследованию. Силовики поставили задачу обеспечить полную ясность картины произошедшего. Отметим, пока Киев стремится к расширению конфликта по всем направлениям, Украина оказалась на грани. . Иран готовит удар возмездия за проделки Зеленского,