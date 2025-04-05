Диана Гурцкая осудила психиатра за резкие высказывания о детях с аутизмом

Российская исполнительница Диана Гурцкая выразила глубокое возмущение по поводу высказываний врача-психиатра Александры Игнатовой, которая в одном из своих видеороликов позволила себе сопоставить детей с расстройством аутистического спектра с животными, отказав им в праве называться людьми.