GMC Hummer EV: электромобиль, который разорит вас быстрее, чем V8

Мы давно не видели так много противоречий в одном, и при этом очень привлекательном автомобиле. Электрокар, способный в своей избыточности переплюнуть и легендарного предшественника H2, и любые другие знаковые модели GМ — и Кадиллаки, и даже Corvette.
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