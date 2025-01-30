Спецпосланник президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог заявил журналистам Fox News, что в украинском конфликте Киев уже потерял больше людей, чем США суммарно за периоды Корейской и Вьетнамской войн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии