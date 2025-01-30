БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Келлог: Киев уже потерял в конфликте больше людей, чем США в Корее и Вьетнаме

Спецпосланник президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог заявил журналистам Fox News, что в украинском конфликте Киев уже потерял больше людей, чем США суммарно за периоды Корейской и Вьетнамской войн.

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