Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

Россия лишает немцев и австрийцев доступа к добыче газа @ Александр Демьянчук/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Указом президента Россия продает доли немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных добычных проектах с Газпромом.

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