Как беженцы попадают на границу с Польшей

хохлошумер

Владимир Домнин

Автор топорно врет, даже хуже Путина. Где же липа? Давайте по порядку. Предположим ТЭ (турецкая авиакомпания) перевозит мигрантов в Минск. Но у Минска все границы открыты? Или визы в Белоруссию выдают дельцы из Германии? Если так, то где наши СВР и ФСБ? Ведь это к нам летят, т.к. у нас фактически административная граница. Из аэропорта к границе едут в погранзону, которая как выясняется не контролируется Лукашенко. Т.е. и здесь одна огромная дыра. Ну и перевозка на "арендованных" машинах. Надо понимать нелегальных мигрантов. И это опять через Белорусско-Польскую границу. Ну и небольшой вопрос по Финской границе. Финка граничит с Россией, но не с Белоруссией. Т.е. и у нас рулят дельцы из Германии? Вывод в Россию легко может попасть любой преступник, включая террористов. Зато озабочены голыми жопами.