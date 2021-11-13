В Европе начали, хотя и неохотно, признавать, что доставку мигрантов к белорусской границе с Польшей организуют не Лукашенко и Путин, а европейские торговцы людьми, а также турецкая авиакомпания.
Как беженцы попадают на границу с Польшей
Комментарии
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хохлошумер
Владимир Домнин
Автор топорно врет, даже хуже Путина. Где же липа? Давайте по порядку. Предположим ТЭ (турецкая авиакомпания) перевозит мигрантов в Минск. Но у Минска все границы открыты? Или визы в Белоруссию выдают дельцы из Германии? Если так, то где наши СВР и ФСБ? Ведь это к нам летят, т.к. у нас фактически административная граница. Из аэропорта к границе едут в погранзону, которая как выясняется не контролируется Лукашенко. Т.е. и здесь одна огромная дыра. Ну и перевозка на "арендованных" машинах. Надо понимать нелегальных мигрантов. И это опять через Белорусско-Польскую границу. Ну и небольшой вопрос по Финской границе. Финка граничит с Россией, но не с Белоруссией. Т.е. и у нас рулят дельцы из Германии? Вывод в Россию легко может попасть любой преступник, включая террористов. Зато озабочены голыми жопами.
Иди, порули, или совет дай! Бродяга!
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16 час.
1
Зоя Жук
Германия предлагала Украине на время взять мигрантов. Надо проработать этот вопрос ДНР и ЛНР. Если будет от них и финансирование, то почему же не взять? Вот тогда пусть только попробует Украина их бомбить.
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16 час.
Владимир Швайбович
Piotr Priladyshev
Страна блока НАТО Турция и без ЦРУ американского сама организовала перевозку самолётами беженцев из стран разгромленных и разграбленных НАТОвцами-? И какие ещё идиоты, кроме самих НАТОвцев, может это лтрицать? Батька конечно Идиот потому что попался на ЦРУшную утку, но как Путин это упустил и не набил морду "союзничеу"?! Батька уже не просто старый маразмвтик а напрочь лишённый здравого ума человек .
Посмотри в зеркало - увидишь настоящего идиота. Ты Батькиного ногтя не стоишь.
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14 час.
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