В немецком издании Die Welt появился интереснейший материал авторства Флориана Штарка. Нет, не о кризисе на польско-белорусской границе и не о энергетических проблемах Европы Вы удивитесь, но автор анализирует причины поражения германской армии в битве за Москву в конце 1941-го – начале 1942 года.
Голос Мордора: Зачем сегодня ищут причины поражения вермахта под Москвой
Комментарии
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Ирина
Надо еще и французов вспомнить,они также из-за мороза проиграли нам войну. Не суйтесь к нам,а то отморозите, не кому нужны не будете.
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19 час.
3
Виталий НОРД
Ага это "сверхмастерство" хэров-фюреров. Хрэновому танцору всегда что-то мешает...
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17 час.
2
Nikolia Vovchenko
Удивляюсь...Авторам,которые "стараются" написать нормальную статью...Вы открываете "какую то часть"информации,но почему то забываете "кое что" дописать.Вот и здесь-много,очень много было приведено,а причина,почему это зашевелились потомки фашистов-так и осталась неизвестной...
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12 час.
1
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