Голос Мордора: Зачем сегодня ищут причины поражения вермахта под Москвой

В немецком издании Die Welt появился интереснейший материал авторства Флориана Штарка. Нет, не о кризисе на польско-белорусской границе и не о энергетических проблемах Европы Вы удивитесь, но автор анализирует причины поражения германской армии в битве за Москву в конце 1941-го – начале 1942 года.