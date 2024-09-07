В Туле псу Байкалу с СВО провели осмотр у ветеринара

В Туле продолжают наблюдать и помогать восстановиться хвостатому герою СВО - овчарке Байкалу. Напомним, животное прибыло в Центр кинологической службы УМВД России по Тульской области, где сейчас восстанавливается после боев.
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