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Тульские новости

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В Туле псу Байкалу с СВО провели осмотр у ветеринара

В Туле псу Байкалу с СВО провели осмотр у ветеринара

В Туле продолжают наблюдать и помогать восстановиться хвостатому герою СВО - овчарке Байкалу. Напомним, животное прибыло в Центр кинологической службы УМВД России по Тульской области, где сейчас восстанавливается после боев.

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