Путин: в Европе активно боролись с Трампом, вмешиваясь в предвыборный процесс

В Европе активно боролись против избрания американским президентом Дональда Трампа, вмешиваясь во внутренние процессы в США, а теперь, после его победы, растерялись, отметил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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