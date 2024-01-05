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Виктор Вембаньяма переложил мяч за спиной и забил сверху с фолом Брука Лопеса

Виктор Вембаньяма переложил мяч за спиной и забил сверху с фолом Брука Лопеса

В третьей четверти матча против «Милуоки» француз совершил перехват, убежал в быстрый отрыв, обыграл Дэмиана Лилларда, переложив мяч с левой руки на правую за спиной, и вколотил сверху двумя руками с фолом Брука Лопеса.

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