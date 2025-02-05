Овечкин до 16 шайб сократил отставание от Гретцки

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» и форвард российской сборной по хоккею Александр Овечкин забросил 878 шайбу в своей заокеанской карьере и до 16 голов сократил отставание от «вечного» рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки.