Правильная дорога детства.

В нашем учреждении были проведены мероприятия в рамках областного профилактического марафон ´Старт на Безопасность!´ В эти дни образовательный процесс с воспитанниками в этом направлении осуществлялся целенаправленно - и в ходе занятий, и в ходе режимных моментов.