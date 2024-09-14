Правильная дорога детства.

В нашем учреждении были проведены мероприятия в рамках областного профилактического марафон ´Старт на Безопасность!´ В эти дни образовательный процесс с воспитанниками в этом направлении осуществлялся целенаправленно - и в ходе занятий, и в ходе режимных моментов.
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