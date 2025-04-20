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Стартовал третий этап проекта «История от первого лица» фонда Андрея Кончаловского

Стартовал третий этап проекта «История от первого лица» фонда Андрея Кончаловского

Фонд Андрея Кончаловского объявил о старте третьего этапа масштабного историко-документального проекта «История от первого лица», цель которого – сохранение исторической памяти о важнейших событиях XX века через свидетельства очевидцев.

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