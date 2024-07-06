Украинские военные застрелили пленного из РФ, просившего о помощи: главное об СВО к вечеру 6 июля

ВСУ застрелили раненого российского пленного после того, как тот просил у них медицинской помощи. По словам медика международного добровольческого отряда Каспара Гроссе, это не единственный случай неоправданного убийства в зоне СВО.
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