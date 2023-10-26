Сколько фикусов было за все время в ее коллекции, Оксана Тельпиз уже и не сосчитает

Оксана Тельпиз уже не может сосчитать, сколько фикусов все время было в ее коллекции. Карликовые и огромные, с зеленой и пестрой листвой, купленные, выращенные из черенков и даже спасенные от нерадивых хозяев.
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