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Сколько фикусов было за все время в ее коллекции, Оксана Тельпиз уже и не сосчитает

Сколько фикусов было за все время в ее коллекции, Оксана Тельпиз уже и не сосчитает

﻿﻿Оксана Тельпиз уже не может сосчитать, сколько фикусов все время было в ее коллекции. Карликовые и огромные, с зеленой и пестрой листвой, купленные, выращенные из черенков и даже спасенные от нерадивых хозяев.

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