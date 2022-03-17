Боевые пуски зенитных ракет выполнили военнослужащие ВВО в Бурятии

В ходе боевых стрельб расчетами зенитных ракетных систем С-300ПС было произведено более 10 практических пусков ракет по высокоскоростным и малоразмерным мишеням на различных высотах.
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