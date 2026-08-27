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Россия стала четвертой в мире по числу миллиардеров

Россия второй год подряд заняла четвёртое место в мире по числу миллиардеров. По данным международной исследовательской компании Altrata, в стране насчитывается 154 человека с состоянием от миллиарда долларов.

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