Россия стала четвертой в мире по числу миллиардеров

Россия второй год подряд заняла четвёртое место в мире по числу миллиардеров. По данным международной исследовательской компании Altrata, в стране насчитывается 154 человека с состоянием от миллиарда долларов.
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