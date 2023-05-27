Федеральное агентство новостей №1

7 150 подписчиков

«Завтра, послезавтра или через неделю»: секретарь СНБО Данилов озвучил сроки начала контрнаступления ВСУ

«Завтра, послезавтра или через неделю»: секретарь СНБО Данилов озвучил сроки начала контрнаступления ВСУ

ВСУ готовы начать уже давно анонсированное контрнаступление, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх