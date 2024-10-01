Юрий Гоцанюк: 1 октября – Международный день пожилых людей

1 октября – Международный день пожилых людей.Это ещё один хороший повод выразить признательность старшему поколению — родителям, бабушкам и дедушкам, учителям и наставникам, которые трудились и продолжают вносить свой вклад в развитие нашей страны и Крыма.
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