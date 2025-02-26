Карпин ушел из «Ростова», «Барселона» и «Атлетико» сыграли 4:4, СКА разгромлен «Спартаком», 883-й гол Овечкина, футбол – №1 в России, МОК за допуск россиян к отбору на ОИ и другие новости

Лена Мисько

🗓 «Спартак» «закрыл» пятую западную команду – сыграны все матчи с СКА Смотрим, что изменилось по сложности календаря с 21 февраля. Среднее место оставшихся соперников (чем выше показатель, тем легче календарь): 1. «Спартак» – 7,7 (+0,2 по сравнению с предыдущим подсчетом 21 фервлая) 2. «Динамо» Минск – 7,18 (+1,03) 3. ЦСКА – 6,3 (+0,22) 4. «Локомотив» – 5,88 (+0,08) 5. «Торпедо» – 5,5 (-0,25) 6. СКА – 5,11 (-0,44) 7. «Северсталь» – 4,9 (+0,15) 9. «Динамо» Москва – 4,80 (+0,3) «Спартак» продолжает оставаться на втором месте и по набранным, и по потерянным очкам, а с учетом сложности календаря, может считаться главным фаворитом в борьбе за вторую строчку на Западе. Тем интереснее следующая игра с Минском, у которого также простой календарь. Отмечу, что на дистанции в пять последних матчей никто из прямых конкурентов не набрал больше очков, чем мы, а на дистанции в десять игр лучше выглядело только минское «Динамо». В рубрике «если завтра плей-офф» попадаем на СКА. Другие пары: «Локомотив» – «Торпедо» (без изменений) «Динамо» Москва – «Динамо» Минск (до этого – «Динамо» Москва – ЦСКА) ЦСКА – «Северсталь» (до этого – «Северсталь» – СКА) На Востоке: «Трактор» – «Сибирь» (до этого – «Трактор» – «Адмирал») «Автомобилист» – «Адмирал» (до этого – «Автомобилист» – «Сибирь») «Салават Юлаев» – «Авангард» (без изменений) «Ак Барс» – «Металлург» (без изменений) Следующий матч «Спартак» сыграет 27 февраля против минского «Динамо». В этот же день «Северсталь» примет «Торпедо», СКА – московское «Динамо», а ЦСКА – «Куньлунь».