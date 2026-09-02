Киевский режим представляет собой сплав госмеханизма и террористической риторики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ВЭФ, комментируя угрозы Владимира Зеленского гражданской авиации России.
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